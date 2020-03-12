После ДТП под Лугой водителя вырезали из салона

Помощь оказывали двум пострадавшим. В результате все остались живы.

Об этом стало известно сегодня вечером, 12 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Все случилось на объездной трассе под «Лугой» – там столкнулись «Газель» и «Форд». В результате травмы получили двое мужчины 66 и 38 лет. Один из них оказался зажат в салоне автомобиля, так что ему пришлось ждать спасателей, которые вырезали его оттуда.

Обоих после этого передали врачам. Не уточняется, в каком состоянии они находятся, но все остались живы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента и понять, кто был виновником аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Индустриальном машина сбила велосипедиста. В результате никто не пострадал – парень отделался испугом.