На Индустриальном машина сбила велосипедиста

В результате никто не пострадал – парень отделался испугом.

Все случилось сегодня вечером, 12 марта. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке Индустриального и Ириновского. Парень не спешился на пешеходном переходе и угодил под колеса автомобиля. Свидетели уверяют, что никто не пострадал, правда велосипед долго пытались достать из-под колес машины. В итоге его вызволили, и участники аварии разъехались.

«Залипать в смартфоне не надо, когда ведро рулишь!»,

— считает один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке недалеко от «Пионерской» произошло массовое ДТП. Четыре водителя не поделили перекрёсток Богатырского проспекта с Коломяжским путепроводом.