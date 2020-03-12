На перекрестке недалеко от «Пионерской» произошло массовое ДТП

В четверг, 12 марта, в Приморском районе произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.

По словам очевидцев, авария произошла около станции метро «Пионерская».

Четыре водителя не поделили перекрёсток Богатырского проспекта с Коломяжским путепроводом.

«Сообразили на четверых, на повороте на Богатырский проспект с Коломяжского путепровода», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на «Скандинавии» пострадали семь человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.