На перекрестке недалеко от «Пионерской» произошло массовое ДТП

На перекрестке недалеко от «Пионерской» произошло массовое ДТП
ДТП у станции метро "Пионерская". Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 12 марта, в Приморском районе произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.

По словам очевидцев, авария произошла около станции метро «Пионерская».

Четыре водителя не поделили перекрёсток Богатырского проспекта с Коломяжским путепроводом.

«Сообразили на четверых, на повороте на Богатырский проспект с Коломяжского путепровода», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на «Скандинавии» пострадали семь человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

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