В ДТП на «Скандинавии» пострадали семь человек

Один человек находится в тяжелом состоянии. Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Один человек находится в тяжелом состоянии. Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на участке трассы «Скандинавия» – там столкнулись большегруз КамАз и «Форд». По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, после чего легковушка улетела в «Ауди» и грузовик «Вольво».

В ведомстве отметили, что в результате пострадали семь человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельстве инцидента. Отмечается, что дорога сухая и никаких претензий к дорожны службам нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водителя, устроившего смертельное ДТП на Обводном, посадили на 4,5 года.