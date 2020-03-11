В ДТП на «Скандинавии» пострадали семь человек

В ДТП на &#171;Скандинавии&#187; пострадали семь человек
Один человек находится в тяжелом состоянии. Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на участке трассы «Скандинавия» – там столкнулись большегруз КамАз и «Форд». По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, после чего легковушка улетела в «Ауди» и грузовик «Вольво».

В ведомстве отметили, что в результате пострадали семь человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельстве инцидента. Отмечается, что дорога сухая и никаких претензий к дорожны службам нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водителя, устроившего смертельное ДТП на Обводном, посадили на 4,5 года.

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