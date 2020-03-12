Уклониста из Гатчины оштрафовали на 50 тыс. рублей

Уклониста из Гатчины оштрафовали на 50 тыс. рублей
Парень четыре года скрывался. Фото: pixabay.com

Молодой человек делал все, чтобы не пойти в армию, на протяжении нескольких лет.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Жителя Гатчинского района признали виновным в уклонении от службы в армии и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что мужчину искали с 2014 по 2018 годы – он игнорировал местный военкомат и медицинские комиссии, хотя был абсолютно здоров. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организаторы незаконного игрового клуба на Королева выплатят штраф в размере 100 тысяч.

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