Уклониста из Гатчины оштрафовали на 50 тыс. рублей

Молодой человек делал все, чтобы не пойти в армию, на протяжении нескольких лет.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Жителя Гатчинского района признали виновным в уклонении от службы в армии и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что мужчину искали с 2014 по 2018 годы – он игнорировал местный военкомат и медицинские комиссии, хотя был абсолютно здоров. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организаторы незаконного игрового клуба на Королева выплатят штраф в размере 100 тысяч.