В Москве врач заявил, что мужчина из Италии умер не из-за коронавируса

По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

Специалист уверяет, что у него не было инфекционного диагноза.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщили в эфире программы «60 минут» на канале Россия-1. Заместитель главного глава по медицинской части больницы в Коммунарке Игорь Тюрин рассказал, что слухи о смерти пациента из Италии из-за коронавируса являются ложью.

«Там нет, не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент»,

— заверил врач.

Напоминаем, что мужчина был госпитализирован после приезда в Москву из заграницы в учреждение, куда отвозят всех с подозрением на опасный диагноз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число зараженных выросло до 34 человек.