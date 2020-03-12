Врачи оставили умирать россиянку в коридоре больницы

Девушку можно было спасти, считает ее супруг. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Девушку можно было спасти, считает ее супруг. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Женщина кричала от боли и ее решили изолировать от других пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает РЕН ТВ. Все случилось в Екатеринбурге – 30-летняя женщина угодила в больницу с острым панкреатитом. Супруг периодически звонил ей, чтобы узнать, как она себя чувствует, но в какой-то момент трубку поднимать перестали.

По предварительным данным, женщина громко кричала от боли и мешала отдыхать другим пациентам. Ей дали снотворные и вывезли в коридор, где болеющая скончалась. Муж погибшей убежден, что врачи могли бы ее спасти, но они просто опустили руки.

«Мы ее вывезли, чтобы к ней подъезжать было удобно и капельницы делали»,

— объясняются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инвалид пожаловался на лечение в петербургской больнице.