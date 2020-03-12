Стали известны подробности жесткого ДТП на «Скандинавии»

В результате аварии пострадали два человека, которым оказывается помощь.

Все случилось вечером 12 марта. Обо всем рассказывали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а позже новость прокомментировали в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на трассе «Скандинавия» – там столкнулись «Киа» и «Тойота», в инциденте винят водителя первого автомобиля. В результате травмы получили два человека. Один из них находится в состоянии средней тяжести, а другого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Они пытаются понять, кто виноват в аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП под Лугой водителя вырезали из салона. Помощь оказывали двум пострадавшим. В результате все остались живы.