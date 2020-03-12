В ДТП на КАД пострадали три человека из микроавтобуса

В ДТП на КАД пострадали три человека из микроавтобуса
На месте работают сотрудники спецслужб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Среди травмированных – женщина и двое мужчин.

Все случилось сегодня вечером, 12 марта. Обо всем сообщила пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на 65-м километре внутренней КАД – там «Мерседес» на КамАЗ, стоявший на обочине. В результате пострадали три человека, которые находились в микроавтобусе – женщина и двое мужчин. Не уточняется, в каком состоянии они находятся.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности жесткого ДТП на «Скандинавии». В результате травмы получили два человека. Один из них находится в состоянии средней тяжести, а другого госпитализировали в тяжелом состоянии.

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