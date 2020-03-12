Депутат ЗакСа Рассудов заявил, что воздух в Петербурге не станет чище

Он раскритиковал инициативу введения норматива запаха.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе депутата ЗакСа Петербурга Александра Рассудова, который выступил против проекта, обсуждаемого на заседании городского парламента. Часть депутатов предложили ввести норматив запаха, а Рассудов отметил, что важно не вводить новые ограничения, а получше контролировать их исполнение.

Он отметил, что запах не берется из ниоткуда – источником чаще всего становятся несанкционированные свалки. Также Рассудов раскритиковал и законные полигоны, которые депутат отказывается читать образцом экологической безопасности.

Он заверил, что очередной закон не сделает ситуацию лучше.

«Мы научились принимать огромное количество законов, постановлений и указов, но так и не умеем следить за тем, чтобы они исполнялись»,

— заявил Рассудов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Рассудов заявил: определенные люди готовили кровлю СКК к аварии.