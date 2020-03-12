Little Big презентовали песню для «Евровидения» на Первом канале

Группа поедет на "Евровидение". Фото: кадр из клипа на youtube.com

Группа поедет на "Евровидение". Фото: кадр из клипа на youtube.com

Как и предполагалась, трек называется Uno.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. На Первом канале пару минут назад состоялась премьера песни Uno, с которой коллектив из Петербурга поедет на «Евровидении». К группе присоединился участник группы The Hatters Юрий Музыченко, а также танцовщик Дмитрий Красилов – его зрители полюбили после «Танцев» на ТНТ.

Бразильские мотивы, обещанные поклонникам, в песне прозвучали. Также Little Big придумала движения, которые должны полюбиться всей Европе.

Пока что мнения о песне неоднозначны. Остается ожидать мнения экспертов и их прогнозы. Пока что Россия находится в тройке лидеров.

Напоминаем, что «Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе.