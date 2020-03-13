Под Кингисеппом ночью загорелась дача

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 13 марта в Кингисеппском районе Ленобласти загорелась дача. Спасателям потребовалось больше часа, чтобы потушить горящий дом.

Пожар произошел в садоводстве «Заря», сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило в 4:06. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Справиться с огнем удалось в 5:22. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Краснопутиловской улице в Петербурге спасатели тушили пожар в одном из гаражей. Сотрудники боролись с огнем около двух часов. В дежурную часть поступил сигнал о возгорании. К месту ЧП оперативно прибыли 10 спасателей.