Денис Минкин исполнит обязанности директора «Горэлектротранса»

Исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» назначен заместитель директора предприятия по развитию Денис Минкин. К новой работе он приступил с 13 марта.

Бывший глава «Горэлектротранса» Василий Остряков продолжит работу в транспортной отрасли, уточнили в пресс-службе комитета по транспорту. Предприятие он возглавлял с 2012 года.

Официальные причины кадровых перестановок не называются.

Денис Минкин родился 22 февраля 1965 года в семье военнослужащего. Окончил факультет электронной техники ЛЭТИ. После института поступил на работу в НИИ Вооружений ВМФ. Занимал руководящие должности в оборонных концернах ОАО «Водтрансприбор» и ОАО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор». С 2017 по 2018 год был директором Курчатовского института.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Горэлектротранс» назвал сообщения о забастовке водителей провокацией.