«Горэлектротранс» назвал сообщения о забастовке водителей провокацией

В «Горэлектротрансе» готовы скорректировать должностные инструкции сотрудников. Такое заявление было сделано вслед за новостями об «итальянской забастовке» водителей трамваев и троллейбусов.

Предприятие продолжает отрицать наличие забастовки. Но готово сделать некоторые шаги навстречу водителям. По итогам техсовета с участием работников от 18 декабря «Горэлектротранс» заявил о готовности изменить должностную инструкцию водителей.

Однако некоторые претензии сотрудников предприятие назвало надуманными и не подкрепленными примерами. Их, как подчеркнули в «Горэлектротрансе», использует пара-тройка людей, заинтересованных в создании беспорядков на предприятии и в Петербурге.

«Отмечаем, что предприятие работает стабильно и в штатном режиме, у предприятия нет противоречий с работниками, а провокация имеет место в виртуальном пространстве в соцсетях», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе «Горэлектротранса».

В «Горэлектротрансе» также подчеркнули, что знают о большинстве поднятых водителями вопросах. Решение их ведется в рамках стандартного рабочего процесса.

Напомним, с 10 декабря водители трамваев и троллейбусов вышли на «итальянскую забастовку». Они максимально соблюдают должностные инструкции и правила, что приводит к потере рейсов. Цель сотрудников — убедить руководство пересмотреть систему оплаты и должностные инструкции. На данный момент в забастовке участвуют семь водителей.

Ранее члены профсоюза СПб ГЭТ, устроившего забастовку, назвали встречу с руководством «Горэлектротранса» безрезультатной и неконструктивной.