Власти Выборга требуют законсервировать дом Говинга в целях безопасности

Власти Выборга требуют законсервировать дом Говинга в целях безопасности
Дом Говинга был построен в начале прошлого века. Фото: http://vbglenobl.ru

Объект культурного наследия — дом Говинга в Выборге является частным имуществом и находится на попечении владельца. Однако его, похоже, совсем не волнует судьба здания и безопасность окружающих.

В администрации Выборгского района Ленинградской области сообщили, что намерены обратиться в прокуратуру, чтобы с помощью правоохранительных органов заставить собственника принять меры по консервации здания. Сейчас дом Говинга находится в плачевном, аварийном состоянии.

Отметим, что здание приобретено в кредит и сейчас находится в залоге у банка. Владельцем объекта культурного наследия является ООО «СК «Северо-Запад». Компании направлен пакет документов, в котором, в частности, содержатся результаты экспертизы состояния дома. Аналогичные сведения отправлены в прокуратуру и областной комитет по культуре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге спасают сбитого машиной кота.

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