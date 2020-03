Ученые считают, что сидеть на корточках полезно для здоровья

Исследователи из Америки пришли к выводу, что сидение на корточках или коленях положительнее сказывается на здоровье, чем сидение стуле или диване.

Специалисты уверены, что поза, которую человек выбирает для отдыха, напрямую соотносится с состоянием здоровья. Так, неправильное положение может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и другим недугам. Об этом американские ученые рассказали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Наблюдая за танзанийскими охотниками-собирателями из племени хадза, исследователи обнаружили, что они ведут не самый активный образ жизни, а значит, с высокой вероятностью, и наши предки двигались достаточно мало. Тем не менее, людям из племени хадза не грозят проблемы, вызываемые длительным сидением, поскольку свободное время они проводят на корточках или на коленях. Скорее всего, это обусловлено тем, что сидение на корточках способствует более высокой мышечной активности.