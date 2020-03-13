В Петербурге «трейдер» обманул женщину на 3,5 млн рублей

Сумма, полученная от женщины обманным путем, тянет на мошенничество в особо крупном размере. Фото: pixabay.com

Сумма, полученная от женщины обманным путем, тянет на мошенничество в особо крупном размере. Фото: pixabay.com

В Северной столице задержали 59-летнего мужчину, который обманным путем выманил у петербурженки более 3,5 миллионов рублей.

Генерального директора ООО, задержали в четверг, 12 марта. Мошенник называл себя профессиональным трейдером (торговцем на бирже) и представителем брокерский фирмы.

Злоумышленник предложил женщине поучаствовать в его бизнесе и купить долю в компании, которая якобы является франшизой крупной иностранной организации. Доверчивая петербурженка передала ему 3 млн 560 тысяч рублей, которые лже-брокер, присвоил и потратил на свои нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина, притворившись водопроводчиком, украл у старушки 113 тысяч рублей.