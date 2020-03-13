Volkswagen спровоцировал трамвайную пробку на проспекте Авиаконструкторов

Volkswagen спровоцировал трамвайную пробку на проспекте Авиаконструкторов
В результате ДТП образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 13 марта, в Петербурге на проспекте Авиаконструкторов возле дома № 25 произошло ДТП с участием трамвая и кроссовера Volkswagen Touareg.

По словам очевидцев, водитель иномарки решил развернуться, не пропустив при этом трамвай. В результате неудачный маневр обернулся ДТП.

«Водитель Туарега не увидел трамвай сзади при развороте на проспекте Авиаконструкторов у дома 25», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП образовалась пробка. Пассажиры трамваев были вынуждены покинуть общественный транспорт и искать другой способ передвижения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на «Скандинавии» пострадали семь человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

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Volkswagen спровоцировал трамвайную пробку на проспекте Авиаконструкторов