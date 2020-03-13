В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 41 человека

Число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 41. Об этом заявил министр социальных дел Танель Кийк, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что большинство заразившихся находятся на домашнем лечении.

Правительство Эстонии в пятницу, 13 марта объявило введении в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 1 мая.

На сегодняшний день в мире насчитывается 125 тыс. человек заболевших коронавирусом более чем в 110 странах, 4625 скончались, при этом 68 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 34 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.