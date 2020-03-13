Авиакомпании России потеряют около 100 млрд рублей из-за коронавируса

Авиакомпании России потеряют около 100 млрд рублей из-за коронавируса
Авиакомпании терпят убытки из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Ограничения на полеты из-за коронавируса могут стоить российским авиакомпания 70-100 млрд рублей. Общемировые потери перевозчиков составят порядка 110 млрд долларов.

Потери авиакомпании несут из-за ограничения полетов в Китай, Израиль, Италию, Испанию, Францию, Германию и другие страны, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

Источник подчеркнул, что только из-за запрета на полеты в Китай перевозчики уже могли лишиться 10,5 млрд рублей. В частности, убытки «Аэрофлота», по предварительным оценкам, могли составить 6 млрд.

Более точные и оперативные расчеты провести затруднительно в связи с тем, что информация об ограничениях обновляется каждый день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Сингапура запретили въезд в страну тем, кто в последние две недели был в Италии, Франции, Испании и Германии.

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