В Петербурге усложнили доступ СМИ к информации по коронавирусу

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Журналистам Петербурга усложняют доступ к оперативной информации о коронавирусе. Прежде на вопросы об инфекции отвечало Управление Роспотребнадзора, однако теперь это не возможно.

С 12 марта пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу не вправе давать комментарии на тему распространения коронавирусной инфекции.

«Со вчерашнего дня мы не даем комментарии по коронавирусу. Об этом будет давать комментарии оперштаб Правительства Санкт-Петербурга», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

О создании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Петербурге было объявлено в начале февраля. Однако контакты штаба до сих пор не размещены в открытом доступе.

В состав штаба вошли вице-губернаторы Валерий Пикалев, Максим Соколов, Евгений Елин и другие. Отвечает за выполнение постановления правительства Петербурга о мерах по противодействию коронавирусу — вице-губернатор Олег Эргашев. Связаться с кем-либо из них оперативно не удалось. Готовность предоставить комментарий подтвердили лишь в аппарате Евгения Елина.

Доступ журналистов к информации о коронавирусе усложнили на фоне шквала новостей и тревожных слухов. Пока правительство объявляет об ограничении мероприятий и введении режима повышенной готовности, на просторах анонимных Telegram-каналов распространяют информацию о новых заболевших. Слухи, в том числе, поддерживают депутаты оппозиционных фракций Заксобрания Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за угрозы коронавируса с 16 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.