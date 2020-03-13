В Петербурге усложнили доступ СМИ к информации по коронавирусу

В Петербурге усложнили доступ СМИ к информации по коронавирусу
Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Журналистам Петербурга усложняют доступ к оперативной информации о коронавирусе. Прежде на вопросы об инфекции отвечало Управление Роспотребнадзора, однако теперь это не возможно.

С 12 марта пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу не вправе давать комментарии на тему распространения коронавирусной инфекции.

«Со вчерашнего дня мы не даем комментарии по коронавирусу. Об этом будет давать комментарии оперштаб Правительства Санкт-Петербурга», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

О создании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Петербурге было объявлено в начале февраля. Однако контакты штаба до сих пор не размещены в открытом доступе.

В состав штаба вошли вице-губернаторы Валерий Пикалев, Максим Соколов, Евгений Елин и другие. Отвечает за выполнение постановления правительства Петербурга о мерах по противодействию коронавирусу — вице-губернатор Олег Эргашев. Связаться с кем-либо из них оперативно не удалось. Готовность предоставить комментарий подтвердили лишь в аппарате Евгения Елина.

Доступ журналистов к информации о коронавирусе усложнили на фоне шквала новостей и тревожных слухов. Пока правительство объявляет об ограничении мероприятий и введении режима повышенной готовности, на просторах анонимных Telegram-каналов распространяют информацию о новых заболевших. Слухи, в том числе, поддерживают депутаты оппозиционных фракций Заксобрания Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за угрозы коронавируса с 16 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб олег эргашев оперативный штаб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Участок А-215 закроют для грузовиков на границе Ленинградской и Вологодской ...
Часть унитарных предприятий в Петербурге могут реорганизовать
Петербуржцев в выходные ждут -5 градусов и снег
Беглов призвал молодежь активнее участвовать в конкурсах и политике
«Зенит» сыграет несколько домашних матчей без зрителей из-за ...
В Выборге буйная автоледи плеснула кофе в лицо сотруднице АЗС и сломала стул
Песков рассказал, сдавал ли Путин тест на коронавирус