Беглов призвал молодежь активнее участвовать в конкурсах и политике

Губернатор Петербурга Александр Беглов (справа) на встрече со студентами Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов (справа) на встрече со студентами Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал творческую молодежь активнее участвовать в конкурсах и молодежной политике города.

В пятницу, 13 марта, Беглов встретился со студентами Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. Участие в беседе также приняли зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр культуры Ольга Любимова.

«Прошу вас активнее участвовать в конкурсах, в молодежной политике города. Мы в вас нуждаемся», — обратился Беглов к студентам.

Губернатор напомнил, что в Петербурге вручается молодежная премия в сфере культуры, существует молодежная театральная премия «Прорыв» и ежегодно проводится более 15 крупных конкурсов для студентов и молодежи.

Помимо этого, лучшим студентам Петербурга ежегодно выплачивается 300 стипендий городского правительства. Двое из них обучаются в консерватории.

«Я не сомневаюсь, что среди вас есть будущие великие музыканты», — подчеркнул Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге денежными премиями наградили победителей конкурса «Лучший молодежный проект».