Съемки новой части «Человека паука» начнутся в середине лета

Том Холланд в фильме "Человек-паук: Вдали от дома"

Том Холланд в фильме "Человек-паук: Вдали от дома"

Британский актер Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel, рассказал о дате начала съемок третьей части фильма.

Молодой актер рассказал в интервью Inquirer, что начало съемок «Человека-паука-3» запланировано на июль. Экранизацию комиксов о супергерое Marvel будут снимать в американском городе Атланта, что в штате Джорджия.

Холланд также сообщил, что съемки фильма частично будут проходить в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии. По словам актера, певица Зендая снимется в новой части, исполнив роль Эм Джей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьеру девятой части «Форсажа» перенесли почти на год из-за коронавируса. Поклонники фильма смогут увидеть его только в следующем году из-за распространения коронавирусной инфекции.