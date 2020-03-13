Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании
Коронавирус. Фото: pixabay

С 16 марта, Россия вводит ограничения на авиасообщение со странами Евросоюза. Ограничения не коснутся Великобритании.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом Covid-2019, авиасообщение будет ограничено со всеми европейскими странами, а также Швейцарией и Норвегией, помимо сообщения Москвы со столицами стран ЕС. Такие меры связаны с активно распространяющимся новым типом коронавируса в Европе. Страны ЕС уже превзошли Китай по среднему показателю заражения в сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпании России потеряют около 100 млрд рублей из-за коронавируса. Источник подчеркнул, что только из-за запрета на полеты в Китай перевозчики уже могли лишиться 10,5 млрд рублей. В частности, убытки «Аэрофлота», по предварительным оценкам, могли составить 6 млрд.

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