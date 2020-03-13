Мемы от 50 Cent: рэпер предлагает лечить коронавирус сексом

Американский рэп-исполнитель 50 Cent советует своим подписчикам в соцсети Instagram лечить новый тип коронавируса регулярным сексом.

Рэпер опубликовал в своем аккаунте картинку, на которой изображен фейковый заголовок новостей, в котором говорится, что секс является лечением коронавируса. Музыкант написал, что в таком случае «с нами все будет в порядке».

Кроме того, он поделился картинкой, показывающей, как заниматься сексом во время пандемии. Авторы мема посоветовали выбирать позы, при которых лица партнеров будут далеко друг от друга. 50 Cent написал, что он просто хочет, чтобы все были обезопасены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские и французский Disneyland перестанут работать из-за коронавируса.