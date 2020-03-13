Омский депутат избил пожилого дворника за плохо убранный снег

В Омской области депутат районного совета Александр Тришин напал на 67-летнего дворника. Причиной избиения стал плохо убранный снег.

По слова депутата омского городского совета Дмитрия Петренко, который рассказал об инциденте своем Telegram-канале, все произошло на заправке. Депутату не понравилась проделанная работа дворника, которого недавно прооперировали. Не получив желаемого результата от устных наставлений, депутат внезапно повалил пенсионера на спину и начал избивать ногами. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Директор заправки рассказал изданию «Подъем», что в тот день у депутата был день рождения. «Кто знает, под каким препаратами он мог быть», — заявил мужчина. Он также отметил, что написал на депутата заявление в СК.

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