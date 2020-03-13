Звезду шоу «Пацанки», избившую полицейского в Пулково, ждет суд

Звезду шоу &#171;Пацанки&#187;, избившую полицейского в Пулково, ждет суд
Фото: Instagram @lhofmannita

Анна Михеева, эпатажная звезда телевизионного шоу «Пацанки», отправится под суд за нападение на работника правоохранительных органов в аэропорту Пулково.

Не так давно 25-летняя девушка, собираясь покидать Петербург в крайне нетрезвом виде, устроила скандал в аэропорту, чем привлекла внимание сотрудников полиции, патрулировавших территорию Пулково. Полицейские пытались успокоить разошедшуюся Анну, однако это вызвало лишь больший гнев с её стороны.

Громко и нецензурно выражаясь в сторону держащих её стражей порядка, экс-участница «Пацанок» пнула одного из правоохранителей. Все происходящее было записано на видео, которое потом разошлось в Сети. Теперь скандалистка окажется на скамье подсудимых в качестве фигурантки уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжается систематическое «минирование» госучреждений. В этот раз досталось судам и больницам.

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