Анонимы «заминировали» суды и больницы Петербурга

Анонимы сообщили о минировании медицинских учреждений и районных судов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Анонимы сообщили о минировании медицинских учреждений и районных судов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Неизвестные продолжают терроризировать Петербурга сообщениями о минировании. Письма с угрозами взрыва разослали в пятницу, 13 июня.

В список минеров попали районные суды и медицински учреждения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Эвакуация проводится в Петродворцовом, Смольнинском, Сестрорецком, Василеостровском и Петроградской районных судах. Часть из них уже вернулась к работе.

Проверить на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств также предстоит Елизаветинскую больницу, Пушкинский военный госпиталь, Александровскую больницу, психиатрическую больницу №1 им. П.П. Кащенко и другие медицинские учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за день эвакуировали более 26 тыс. человек. Из-за анонимных сообщений пришлось проверить 718 объектов.