РЖД вернет пассажирам деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД) собирается вернуть клиентам деньги за невозвратные билеты. Решение связано с тем, что в стране был отменен ряд массовых мероприятий из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

Как сообщается на сайте РЖД, пассажиры, которым пришлось отказаться от запланированных поездок, получат возможность сдать билеты в кассы ФПК. Возврат средств можно осуществить с 14 марта по 10 апреля.

В компании рассказали, что купившие билет граждане, которые сейчас не могут вернуться в Россию из-за карантина, смогут вернуть деньги после снятия ограничений. Для этого потребуется предъявление кассиру справки из медучреждения.

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