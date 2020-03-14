«Зенит» выйдет на игру с «Уралом» в лазурной форме

В субботу, 14 марта, петербургские футболисты выйдут на поле в лазурной форме. Им предстоит матч с екатеринбургским «Уралом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

О принятом решении рассказали в официальном аккаунте сине-бело-голубых в Twitter. Напомним, что игра намечена на 16:30 и состоится на поле «Газпром Арены». К счастью, на это мероприятие еще можно попасть. Следующие матчи команды пройдут без зрителей в связи с принятыми петербургскими властями мерами предосторожности.

Причиной ограничений является мировая пандемия коронавируса. Однако болельщики с юмором относятся к сложившейся ситуации. «Маски тоже лазурные надевать?», — вопрошают фанаты.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что перед началом игры всем посетителям предлагают принять участие в «Фан-Променаде», посвященном злободневной тематике. Зрителям расскажут о здоровом образе жизни и ответят на все интересующиеся вопросы, касающиеся здоровья.