«Зенит» выйдет на игру с «Уралом» в лазурной форме

&#171;Зенит&#187; выйдет на игру с &#171;Уралом&#187; в лазурной форме
Фото: Baltphoto

В субботу, 14 марта, петербургские футболисты выйдут на поле в лазурной форме. Им предстоит матч с екатеринбургским «Уралом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

О принятом решении рассказали в официальном аккаунте сине-бело-голубых в Twitter. Напомним, что игра намечена на 16:30 и состоится на поле «Газпром Арены». К счастью, на это мероприятие еще можно попасть. Следующие матчи команды пройдут без зрителей в связи с принятыми петербургскими властями мерами предосторожности.

Причиной ограничений является мировая пандемия коронавируса. Однако болельщики с юмором относятся к сложившейся ситуации. «Маски тоже лазурные надевать?», — вопрошают фанаты.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что перед началом игры всем посетителям предлагают принять участие в «Фан-Променаде», посвященном злободневной тематике. Зрителям расскажут о здоровом образе жизни и ответят на все интересующиеся вопросы, касающиеся здоровья.

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