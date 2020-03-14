Рабочие из «Пятерочки» потушили горящую квартиру на Пискаревке

Рабочие из &#171;Пятерочки&#187; потушили горящую квартиру на Пискаревке
По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: Pixabay

Они справились с огнем до приезда пожарных.

Все случилось сегодня, 14 марта. Обо всем рассказали очевидцы «Мегаполису». Пожар произошел примерно в четыре часа дня в доме на Пискаревском проспекте. Прохожая вызвала спасателей, а пока их ждали, свидетели решили не медлить и приступить к тушению пламени. На выручку пришли рабочие, которые делали ремонт в «Пятерочке». Они взяли огнетушители из магазина и отправились в квартиру. Благодаря им пожар ликвидировали до приезда сотрудников МЧС.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и из-за чего все произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ям-Ижоре сгорел частный дом. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, препятствовал пожаротушению сильный ветер, который только увеличивал пламя.

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мчс пожар пятерочка
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Рабочие из «Пятерочки» потушили горящую квартиру на Пискаревке
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