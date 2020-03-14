В Ям-Ижоре сгорел частный дом

В Ям-Ижоре сгорел частный дом
Пожар засняли на видео случайные прохожие. Фото: фрагмент видео из группы vk.com/spb_today

Возгорание в Тосненском районе Ленобласти тушили около двух часов. О пожаре МЧС стало известно в 12:08 в субботу, 14 марта. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и начали работы по тушению. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, препятствовал пожаротушению сильный ветер, который только увеличивал пламя.

На данный момент, пожар потушен, но на месте остается пожарная машина. Дом серьезно пострадал, огнем выбиты окна, крыша отсутствует. По данным МЧС, пострадало 100 квадратных метров кровли и второй этаж коттеджа.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе пожарные тушили сарай и баню. Сарай сгорел полностью, а у бани пострадала кровля на площади 10 квадратных метров. Сам пожар удалось ликвидировать за полчаса.

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