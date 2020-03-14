На Дунайском столкнулись 5 машин, затруднив движение

В аварии никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В аварии никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Участники аварии перегородили три полосы – образовывается пробка.

Все случилось сегодня вечером, 14 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальном сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Дунайском путепроводе в сторону Московского района – там столкнулись пять автомобилей, которые перегородили три полосы.

«Скорее всего из-за «пятнахи», которая теперь «мордой» в забор стоит. Он там стоял без аварийного знака»,

— пишет один из пользователей, проезжавший мимо.

«Двигаемся в час по чайной ложке, как сейчас автобус пролезет, я не знаю»,

— жалуется один из пассажиров общественного транспорта.

Отмечается, в инциденте никто не пострадал и скоро ситуация на участке дороги улучшится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лиговском из-за аварии пострадал человек в автобусе.