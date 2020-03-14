На Лиговском из-за аварии пострадал человек в автобусе

На место приезжали спасатели и медики. О состоянии пострадавшего ничего не говорится.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Лиговском проспекте недалеко от Свечного переулка – там столкнулись автобус и «Делимобиль». В результате движение транспортных средств и трамваем парализовано – участники инцидента перекрыли полосы. На место прибыли сотрудники МЧС и карета скорой помощи – кто-то из пассажиров автобус получил травмы.

«Почему у нас не могут организовать проезд? Раненых убрали, технику растащили — и нет проблем»,

— удивляется один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль снес столб на КАД. О состоянии водителя на данный момент ничего неизвестно. Машина же пострадала очень сильно. Весь ее перед разбит.