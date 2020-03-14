Автомобиль снес столб на КАД

Авария произошла рядом с развязкой с Выборгским шоссе. Машина снесла столб и врезалась в специальные водоналивные барьеры. О происшествии сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по фотографии, на место аварии приехала реанимация и машина МЧС.

О состоянии водителя на данный момент ничего неизвестно. Машина же пострадала очень сильно. Весь ее перед разбит.

Как произошла авария остается только догадываться. Комментаторы предполагают, что водитель слетел со встречки и сыграл со столбом в боулинг. В любом случае, данное препятствие остановило автомобиль, который вполне мог столкнуться с другими водителями с другой полосы.

Данная авария уже вторая на КАД за сегодняшний день, 14 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере КАД в Петербурге разбился каршеринг.