На севере КАД в Петербурге разбился каршеринг

Ранним утром субботы, 14 марта, на Кольцевой автодороге в Северной столице произошло серьезное ДТП, в результате которого сильно пострадал каршеринговый автомобиль.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам очевидцев, авария произошла по направлению от Парголово к проспекту Энгельса. Судя по прикрепленным фотографиям, легковой автомобиль снес временное ограждение, установленное на трассе, и перевернулся.

Каршеринг разбился буквально «всмятку»: сильно повреждены крыша, кузов, разбиты стекла. Информации о пострадавших в аварии, как и о местонахождении арендатора машины, пока не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у гостьи из столицы в Петербурге украли новый «Лексус» за 7 миллионов рублей.