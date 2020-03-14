Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем
Ольга Бузова рассказала о проблемах со спиной. Фото: instagram.com/buzova86

Певица не может двигаться во время своих концертов, не чувствуя при этом боли.

Об этом стало известно 14 марта. Обо всем артистка Ольга Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что сделала МРТ и ей пришли результаты. Выяснилось, что у певицы серьезные проблемы со спиной и врачи советуют придерживаться спокойного образа жизни. Несмотря на это, Бузова спела для любимых слушателей, но извинилась за то, что не может танцевать – это причиняет ей боль.

Она заявила, что ей было невыносимо даже стоять, но иначе Бузова не может.

«Переборов всю боль в себе, на обезболивающих, я вышла сегодня к вам. У меня сжималось сердце, пишу сейчас и слезы на глазах. Да, что тут говорить, Вы сами видели, что не я смогла сдержать эмоции во время шоу»,

— поделилась артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова не поедет в Париж из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье мрт ольга бузова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем
На Витебском прорвало трубу, не дороге гололед
Волочкова выложила видео с сухим льдом и напугала подписчиков
Путин не поедет за границу в ближайшее время
Клип Little Big набрал больше всего просмотров среди участников ...
Дерипаска просит о карантине из-за коронавируса
УЕФА хочет провести Евро-2020 в декабре
Во Франции ничего не работает, кроме продуктовых магазинов