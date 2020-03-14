Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Певица не может двигаться во время своих концертов, не чувствуя при этом боли.
Об этом стало известно 14 марта. Обо всем артистка Ольга Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что сделала МРТ и ей пришли результаты. Выяснилось, что у певицы серьезные проблемы со спиной и врачи советуют придерживаться спокойного образа жизни. Несмотря на это, Бузова спела для любимых слушателей, но извинилась за то, что не может танцевать – это причиняет ей боль.
Она заявила, что ей было невыносимо даже стоять, но иначе Бузова не может.
«Переборов всю боль в себе, на обезболивающих, я вышла сегодня к вам. У меня сжималось сердце, пишу сейчас и слезы на глазах. Да, что тут говорить, Вы сами видели, что не я смогла сдержать эмоции во время шоу»,
— поделилась артистка.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова не поедет в Париж из-за коронавируса.