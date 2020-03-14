В Петербурге на таксиста напали с баллончиком из-за 116 рублей

Трое молодых людей не захотели платить за поездку.

Об этом стало известно сегодня, 15 марта. Обо всем сообщает «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники. Все случилось в субботу на Вербной улице. Трое молодых людей вызвали машину «Яндекс.Такси» и, когда их подвезли до нужного места, один из них распылил слезоточивый газ прямо в лицо водителя. Мужчина получил травмы, а пассажиры скрылись с места происшествия.

Отмечается, что сумма поездки составила 116 рублей. Инцидент записан камерой автовидеорегистратора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе пьяный мужчина напал на петербуржца с ножом. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, резаную рану левой височной области, а также перелом левой скуловой кости.