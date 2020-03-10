В Красносельском районе пьяный мужчина напал на петербуржца с ножом

В Красносельском районе пьяный мужчина напал на петербуржца с ножом
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В ночь на 8 марта мужчина обратился в полицию и сообщил о нанесении ему ножевого ранения в Красносельском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина 1997 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, резаную рану левой височной области, а также перелом левой скуловой кости.

По записям видеонаблюдения удалось установить, что мужчину ударили ножом по голове. По подозрению был задержан неработающий мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Злоумышленник ударил потерпевшую ножом в лифте, а после сбежал с пустыми руками.

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