Ночью на перекрестке Просвещения и Культуры Kia Rio протаранила в Polo

Ночью на перекрестке Просвещения и Культуры Kia Rio протаранила в Polo
В результате ДТП машины получили значительные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 15 марта в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

На перекрёстке проспекта Культуры и проспекта Просвещения столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, Kia Rio влетел в заднюю часть Volswagen Polo. В результате ДТП машины получили значительные повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.

«Авария между КИА и Фольксвагеном на перекрёстке проспекта Культуры и Просвещения. Скорая на месте, ждут гибдд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте. «Скорая» зацепила машину BMW, которая въехала в припаркованные автомобили.

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