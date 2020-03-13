Машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте

На Северном проспекте в Петербурге машина скорой помощи влетела в автомобиль BMW, а тот «наехал» на другие припаркованные машины.

Авария случилась в пятницу, 13 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей дорожного инцидента, «скорая» зацепила машину BMW, которая въехала в припаркованные автомобили. В итоге пострадало три легковушки.

На кадрах видно, что служебную машину забирает эвакуатор. Рядом стоит другая машина скорой помощи.

Причины ДТП и информация о пострадавших пока неизвестны.

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