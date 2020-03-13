Машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте

На Северном проспекте в Петербурге машина скорой помощи влетела в автомобиль BMW, а тот «наехал» на другие припаркованные машины.
Авария случилась в пятницу, 13 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
По словам свидетелей дорожного инцидента, «скорая» зацепила машину BMW, которая въехала в припаркованные автомобили. В итоге пострадало три легковушки.
На кадрах видно, что служебную машину забирает эвакуатор. Рядом стоит другая машина скорой помощи.
Причины ДТП и информация о пострадавших пока неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржцы смогут воспользоваться бесконтактной доставкой еды из-за коронавируса.