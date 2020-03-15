В Выборгском районе Audi врезалась в отбойник на КАД

Информации по пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации по пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 15 марта Audi снесла дорожное ограждение на КАД в районе поселка Парголово.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, около 4:00 утра машина пробила в ограждение между полосами КАД. Судя по опубликованным снимкам, у иномарки сильно пострадал передний бампер. О причинах ДТП не сообщается.

Информации по пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте. «Скорая» зацепила машину BMW, которая въехала в припаркованные автомобили.