В Петербурге у коллекционера украли наградные знаки и монеты

В Петербурге у коллекционера украли наградные знаки и монеты
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В Петроградском районе сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, причастных к хищению имущества коллекционера.

Инцидент произошел 14 марта около 11.50. Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина и рассказал, что, неизвестный, находясь в спортивном комплексе где проходил слёт коллекционеров, с открытого стола похитил планшетку с наградными знаками из военной атрибутики – ущерб устанавливается, и коллекционные монеты различного номинала на общую сумму 23250 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рюкзак с валютой Китая украли у туристки, оставившей сумку у входа в храм. Оставленной возле входа в храм сумкой завладели злоумышленники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коллекционер монеты ограбление
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гребень антициклона принесет в Петербург плюсовую температуру
ДТП с участием мусоровоза и Volkswagen на КАД перекрыло левый и правый ряды
В Петербурге у коллекционера украли наградные знаки и монеты
«Мы все больны футболом». Фанаты «Зенита» на матче с «Уралом» исполнили ...
Столб упал на машину в поселке Рахья
В поселке Липовка спасатели потушили полыхающий частный дом
Конституционный суд рассмотрит поправки к Конституции
Семья Семака ушла на карантин