На проспекте Культуры столкнулись два каршеринга

Одна из иномарок оказалась в канаве. Фото: vk.com/spb_today

Одна из иномарок оказалась в канаве. Фото: vk.com/spb_today

Утром 15 марта на проспекте Культуры в Выборгском районе столкнулись два каршеринговых автомобиля.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, одна из иномарок оказалась в канаве, а вторую увезли на эвакуаторе.

«На верхней улице в строну Мурино каршеринг врезался в каршеринг. В итоге у здания с адресом «проспект Культуры 41к4» один каршеринг лежит в канаве, второй уже на эвакуаторе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте. «Скорая» зацепила машину BMW, которая въехала в припаркованные автомобили.