В Петербурге подростки с ножом напали на школьницу

В Невском районе города группа подростков избили 15-летнюю девочку, а после порезали ее ножом.

Накануне, 14 марта, отец 15-летней школьницы обратился к правоохранителям. Он рассказал, что все произошло днем ранее возле дома №25/3 по улице Караваевской. Там четверо юношей напали на девочку и избили ее, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что на вид нападавшим было около 16-17 лет. Один из них был европейской внешности, а остальные трое — «кавказцы». Один из нападавших ударил школьнице ножом с деревянной ручкой. Девушку госпитализировали с режущими ударами живота и губы.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Выборга пробил голову своему сыну молотком.