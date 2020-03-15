Житель Выборга пробил голову своему сыну молотком

Житель Выборга пробил голову своему сыну молотком
Мужчина ударил сына молотком. Фото: pixabay

В Ленинградской области медики госпитализировали мужчину, которого прохожие нашли на улице с пробитой головой.

Согласно информации главного управления МВД по Ленобласти, все произошло в субботу днем, 14 марта. Случайные прохожие заметили возле дома №14 по Сайменскому шоссе в Выборге мужчину с кровью на голове и вызвали скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики вызвали полицию и госпитализировали 31-летнего пострадавшего. Его состояние оценили как тяжелое.

Стражи порядка по подозрению в произошедшем задержали 57-летнего мужчину, который является отцом госпитализированного. Полиция установила, что в ходе ссоры отец ударил сына молотком по голове.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине похитили человека ради 6,5 тысячи рублей.

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Житель Выборга пробил голову своему сыну молотком