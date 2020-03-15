В Пушкине похитили человека ради 6,5 тысячи рублей

В Пушкине злоумышленники насильно посадили в свой автомобиль 51-летнего мужчину, чтобы украсть у него деньги, документы и мобильный телефон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, избитый петербуржец был найден вечером в пятницу, 13 марта, у дома 11 по Малиновской улице в Пушкине. По словам пострадавшего, его поймали у дома 67 по Павловскому шоссе.

Его 23-летний знакомый со своим сообщником силой посадили пострадавшего в автомобиль Lada XRAY и вывезли на территорию Тосненского района, где отобрали него 6,5 тысячи рублей, документы и мобильный телефон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали женщину, которая ножом ударила своего сожителя. Преступный инцидент произошел в среду, 10 марта, в квартире дома 35 по Крикковскому шоссе.