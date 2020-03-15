Турция запретила гражданам 14 стран въезжать в страну из-за коронавируса

С 14 марта в Турцию не смогут попасть граждане еще девяти стран. Речь идет о гражданах Германии, Испании, Нидерландов, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Норвегии.

Такие ограничения введены на территории Турции в рамках борьбы с распространением новым типом коронавирусной инфекции Covid-2019. В общей сложности на сегодняшний день в Турцию не смогут въехать граждане 14 стран. Запрет будет действовать до 17 апреля. Обо всем сообщает телеканал NTV, ссылаясь на министра транспорта и инфраструктуры Мехмета Кахита Турхана.

Помимо граждан указанных стран, под запрет попадают жители третьих стран, которые побывали в них в течение последних двух недель. Также граждане Турции не смогут выехать в эти страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сингапур запретил въезд из четырех стран ЕС из-за коронавируса.