Немецкая школьница зарезала малолетнего брата и написала послание на стенах его кровью

При задержании девочка не сопротивлялась и на вид была спокойна. Фото: pixabay

При задержании девочка не сопротивлялась и на вид была спокойна. Фото: pixabay

В Германии 15-летняя девочка вооружилась ножом и напала на сводного брата, которому всего три года.

Как сообщает издание The Sun, мальчик умер от 28 ножевых ранений, которые нанесла ему его старшая сестра. После этого школьница оставила на стене послание для его матери, написанное кровью убитого ребенка.

Мертвого малыша обнаружила его мать, когда вернулась домой. На тот момент школьница уже убежала из дома. Девочка успела убежать на десять километров от дома, когда была поймана местной полицией.

Сотрудники полиции рассказали, что при задержании девочка не сопротивлялась и на вид была спокойна. Школьница признала свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подростки с ножом напали на школьницу.