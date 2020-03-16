Утром на Софийской улице произошло ДТП с двумя маршрутками

Утром на Софийской улице произошло ДТП с двумя маршрутками
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

Утром 16 марта на Софийской улице произошло ДТП с участием двух маршруток.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел около остановки «Софийская».

«На остановке Софийской два друга водители маршрутки подрезали друг друга по очереди в итоге дтп», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.

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